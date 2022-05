Mika enflamme la scène de l’Eurovision avec un medley de ses plus grands tubes !

Durant le show de la grande finale de l’Eurovision 2022, le coach de The Voice France, Mika, a mis le feu au Pala Olimpico de Turin en interprétant un medley de ses plus grands tubes. Parmi ceux-ci, vous avez pu reconnaître : Love Today, Grace Kelly et ses nouveaux titres Yoyo et Happy Ending.

La scénographie mise en place pour cette prestation était également digne d'une grande finale.

Étant un grand fan du concours depuis sa tendre enfance, l’artiste britannico-libanais a confié que c’était un véritable honneur pour lui de faire partie du trio de présentateurs de cette année.

Pour lui, l’Eurovision est un concours rassembleur qui permet à tous les pays participants de vibrer en même temps.

Ce qui est certain, c’est que le public de Turin a aujourd’hui vibré avec l’artiste durant sa prestation.