Mihajlovic recadre Theate : "il n’a pas de mauvaises attitudes, mais il doit redevenir plus humble"

L’ex défenseur au pied gauche magique se montre compréhensif. "C’est normal car il est jeune. Il a joué en Belgique et personne ne le connaissait. Il est venu à Bologne, il joue et a marqué quelques buts. On commence à parler de lui. C’est normal que même inconsciemment, il devienne un peu fou. Mais c’est un gars qui donne tout sur le terrain. Je suis plus en colère contre des joueurs expérimentés qui commentent certaines erreurs. Lui, je lui accorde le droit à l’erreur parce que c’est quelqu’un qui a du courage et qui n’a pas de mauvaises attitudes. Je l’aime bien. Il a juste besoin de redevenir plus humble".



On appelle ça un rappel à l’ordre.