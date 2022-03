Miguel Van Damme, gardien du Cercle de Bruges atteint d’une leucémie, est décédé

Miguel Van Damme a perdu son combat contre la maladie. Le gardien du Cercle de Bruges, atteint d’une leucémie, est décédé ce lundi. Il avait 28 ans.



"Notre papa chéri est parti hier soir pour son dernier match, un match qui ne se gagne plus. Tu nous as quittés très doucement, pourtant tu as recommencé à ta manière… très fort. Tu t’es battu comme un lion", a posté Kyana Dobbelaere, sa compagne et la mère de ses deux enfants.



Van Damme souffrait de ce cancer des tissus responsables de la formation du sang depuis 2016. Il avait été déclaré guéri en 2019 avant de connaître plusieurs rechutes.



En septembre dernier, le gardien aux 44 matches professionnels annonçait qu’il n’y avait plus "de trace de leucémie dans" son sang. La maladie finalement eu le dernier mot.