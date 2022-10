Miguel Oliveira s’impose en Thaïlande, Quartararo à la dérive sous la pluie

La course Moto2 du Grand Prix de Thaïlande a été interrompue en raison de la pluie après huit tours (soit à la mi-course). Après de longues minutes d’hésitations et de tergiversations, après une tentative de relance, la direction de course a tout simplement décidé d’en rester là et de valider la victoire de Tony Arbolino (Team Marc VDS). Le Tchèque Filip Salac (Gresini), très à l’aise sur la piste humide de Buriram, termine 2e et s’offre son premier podium en Moto2. L’Espagnol Aron Canet (Flexbox) complète le trio de tête. Parti 23e sur la grille, notre compatriote Barry Baltus (RW Racing) est remonté en 12e position.



La piste glissante a provoqué plusieurs chutes, dont celle du pilote thaïlandais Somkiat Chantra, parti en pole position, qui a dû abandonner.