Miguel Angel Lopez soupçonné de trafic de médicaments

C’est un accueil pour le moins particulier qu’a reçu Miguel Angel Lopez à l’aéroport de Madrid. A sa descente de l’avion, le Colombien a été accueilli par plusieurs policiers. Une interpellation dans le cadre d’une enquête pour trafic de médicaments. Le coureur de l’équipe Astana est soupçonné d’avoir pris part à l’affaire Maynar. A la base considéré comme témoin, les charges auraient changé et Lopez serait à présent vu comme un suspect.

La nouvelle fait l’effet d’une bombe dans le monde du cyclisme et son équipe Astana a déjà pris des mesures. "La nouvelle diffusée dans les médias hier soir nous a pris par surprise, et pour le moment nous n’avons pas plus de détails. À cet égard, nous avons décidé de suspendre Miguel Angel Lopez de toute activité au sein de l’équipe jusqu’à ce que toutes les circonstances de l’affaire soient clarifiées" a expliqué la formation kazakhe dans un court communiqué sur Twitter.

Miguel Angel Lopez était en Espagne où il devait préparer la Vuelta qui s’élancera le 19 août d’Utrecht aux Pays-Bas. En 2018, le Colombien avait terminé sur la troisième marche du podium.