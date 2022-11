Migration : les 3 exilés qui ont atteint les Canaries depuis le Nigéria sur le gouvernail d’un pétrolier ont demandé l’asile

Arrivés sur le sol espagnol, les trois exilés miraculés qui souffraient d’hypothermie et de déshydratation, ont immédiatement été transportés à l’hôpital. Ils ont finalement pu déposer une demande d’asile, ont d’ailleurs annoncé les autorités espagnoles. Ce pétrolier pourra donc repartir sans eux, selon la préfecture des Canaries. Les autorités espagnoles avaient pourtant indiqué que ces trois clandestins avaient été remis au propriétaire du pétrolier qui avait, selon elles, la responsabilité légale de les ramener dans le port d’origine du bateau, ce qui avait été dénoncé par plusieurs ONG.



Ces trois hommes ne sont pas les premiers à réaliser une telle traversée. Selon les autorités espagnoles, l’arrivée d’exilés aux Canaries a bondi de plus de 50% par rapport à l’an dernier. Pour la plupart, il ne s’agit que d’une étape avant d’atteindre le continent européen, qu’ils essayeront de rejoindre encore une fois dans des conditions extrêmement dangereuses. En attendant, pour ceux qui ne sont pas renvoyés dans leur pays d’origine, ils seront enfermés dans le plus grand centre d’accueil des migrants de l’archipel espagnol, dont l’accès est interdit aux médias.