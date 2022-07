Migration : la vaste opération de démantèlement d’un réseau de passeurs a permis l’arrestation de 39 personnes

Trente-neuf personnes ont été arrêtées au cours d’une vaste opération policière internationale menée mardi en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni en vue de démanteler un réseau de trafiquants de migrants, ont annoncé mercredi les organisations Eurojust et Europol lors d’une conférence de presse. Il s’agit de la plus grande opération internationale visant des réseaux centrés sur des traversées dans des embarcations vétustes. Au total, plus de 10.000 migrants auraient effectué une traversée vers le Royaume-Uni au cours des 18 derniers mois via ce réseau.

Au cours de l’opération, 50 lieux ont été fouillés par des enquêteurs. Ils ont notamment saisi 1200 gilets de sauvetage, près de 150 bateaux, 50 moteurs, plusieurs milliers d’euros en espèce, des armes et de la drogue. Près de 900 policiers ont été mobilisés au cours de la journée.