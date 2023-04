Migration, humour et émotions : la recette de la réussite de Lamarana, humoriste menacé d’expulsion

Bah Mamadou Lamarana est un jeune guinéen de 19 ans au parcours atypique. Dans son pays d’origine, la Guinée, il rêvait d’être footballeur. Cependant, sa vie a pris une tournure différente lorsqu’à 15 ans, il décide de se lancer dans un long parcours migratoire. Il quitte la Guinée, traverse le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc et remonte jusqu’en Belgique. Il est accueilli en tant que Mineur étranger non accompagné.

Il vit dans un centre Fedasil. Au départ, il ne connaît personne, sort très peu de sa chambre. C’est un éducateur qui le pousse à sortir et à faire des ateliers de théâtre : c’est là que son talent est découvert, un peu par hasard.

Le centre Fedasil organise un jour un concours de talents. Son éducateur et plusieurs membres du centre l’encouragent à participer. Bah Mamadou fait rire et convainc la direction. Son éducateur, Tony Teise, devient alors aussi son réalisateur. Le jeune guinéen écrit jour et nuit. " J’écrivais tout ce qui me passait à la tête. Parfois, je me réveillais, je prenais mon cahier ou mon téléphone, et je notais, je notais. C’est le lendemain que je développe. J’écrivais parfois mes blagues à 6 heures du matin. Et puis, je me suis dit que j’allais ajouter quelques résumés de mon parcours et raconter des anecdotes par rapport aux différences culturelles et à mon intégration ", explique le jeune humoriste. Son spectacle, " La vérité qui heurte ", est donc un mélange d’humour, d’émotions et de sujets liés à son parcours migratoire. Mamadou nous confie que son durant son spectacle " le public va rire, mais aussi pleurer avant d’à nouveau rigoler ".

Depuis son arrivée en Belgique, il n’a plus jamais eu de nouvelles de sa famille. " Là où ma mère vit, c’est dans un petit village, dans mon pays. Et, là-bas, il n’y a pas de réseau. J’aimerais tellement, avec tout le succès que je connais aujourd’hui, que ma mère voit ce qu’est devenu son fils… " ajoute-t-il ému.