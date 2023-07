Migration: Giorgia Meloni convoque à Rome une conférence méditerranéenne sur les migrations

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a invité à Rome les pays méditerranéens pour une "conférence internationale" destinée à étendre le modèle d’accord signé par l’UE avec la Tunisie dans le but de freiner l’arrivée de migrants.

Le président tunisien Kais Saied sera présent, ainsi que les Premiers ministres maltais Robert Abela et égyptien Moustafa al-Madbouly. Parmi les invités figurent aussi les Premiers ministres algérien, grec, jordanien et libanais, mais aussi Charles Michel et Ursula von der Leyen.

Pendant la campagne électorale, Giorgia Meloni avait promis de "stopper les débarquements" de migrants. Son gouvernement a depuis mis des bâtons dans les hélices des navires humanitaires, sans pour autant tarir les départs.