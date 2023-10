Migration : Berlin veut renforcer les contrôles à ses frontières pour limiter les passages clandestins

Confronté à une forte hausse de l'immigration illégale, le gouvernement allemand a renforcé lundi sa surveillance : il prévoit désormais des contrôles stationnaires à ses frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse.

Jusqu'ici, l'Allemagne, destination privilégiée de migrants en provenance de Syrie et d'Afghanistan notamment, pratiquait seulement des contrôles stationnaires à sa frontière avec l'Autriche. Cette mesure exceptionnelle, qui nécessite l'aval de Bruxelles, avait été mise en place dans le sillage de la crise des migrants de 2015/16 car l'Autriche était alors le lieu privilégié des passages clandestins.

"La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a notifié aujourd'hui auprès de la Commission européenne des contrôles temporaires aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse", a annoncé son ministère dans un communiqué. "De cette façon, la police fédérale peut utiliser les mêmes moyens aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse que ceux déjà en place avec l'Autriche", écrit-il. "La police fédérale peut désormais mettre en œuvre de façon flexible et selon la situation un paquet de contrôles fixes et mobiles", a déclaré Mme Faeser, citée dans le communiqué.

Pour les contrôles aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse, cette notification s'applique à partir de lundi pour dix jours, elle peut être prolongée pour deux mois, précise le ministère. En ce qui concerne l'Autriche, l'Allemagne a prolongé sa notification de six mois à compter du 12 novembre. De janvier à début octobre, la police allemande a comptabilisé environ 98.000 arrivées illégales en Allemagne, dépassant déjà le nombre atteint en 2022 qui était d'environ 92.000.