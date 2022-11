Migrants en Méditerranée : la France critique vertement le refus italien d’accueillir l’Ocean Viking

Le Rise Above a lui débarqué la totalité de ses 89 rescapés à Reggio di Calabria mardi.

Rome muscle ainsi son attitude sur le dossier de la migration, un tour de vis attendu depuis l’entrée en fonction du nouveau gouvernement italien mené par la Première ministre Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia, extrême droite) qui comprend notamment Matteo Salvini (Lega, extrême droite).

Un mécanisme européen de répartition peu suivi

Au centre du bras de fer avec Paris, le système de relocalisation en place depuis juin et inspiré du système datant de 2019. Il prévoit qu’une douzaine d’Etats membres, dont la France et l’Allemagne, accueillent de manière volontaire 8000 migrants arrivés dans des pays comme l’Italie, proche des côtes libyennes.

Mais en pratique, seuls 164 migrants ont été relocalisés en 2022 d’Italie vers d’autres Etats membres, dont 117 en vertu du mécanisme adopté en juin. Un nombre insuffisant, juge l’Italie qui affirme que quelque 88.100 migrants sont arrivés sur ses côtes depuis le 1er janvier, dont seulement 14% via des navires humanitaires.

Une réunion de crise annoncée par la France

Cela n’empêche pas Gérald Darmanin de rappeler que l’Italie était le premier bénéficiaire du mécanisme de solidarité.

Une réunion de concertation avec la Commission européenne, la France et l’Allemagne devrait se pencher sur le dossier. L’Italie risque d’être mise aux bancs des accusés car son but, selon Gérald Darmanin, sera de tracer un "cadre permettant de tirer les conséquences de l’attitude italienne, de mieux réguler les actions de secours en mer par les ONG en Méditerranée".

Des arrivées par centaines dans le sud de l’Italie

Les arrivées de migrants dans des embarcations de fortune se poursuivent pendant ce temps sur les côtes italiennes. Ils viennent de Tunisie, et atteignent Lampedusa, cette île italienne située entre Malte et la Tunisie. Hier, ils étaient 522, et la nuit dernière encore 118…

Des petites barques, transportant une trentaine, voire une cinquantaine de personnes à la fois. Des Ivoiriens, des Burkinabés, des Guinéens, des Camerounais, des Nigérians… Au total une dizaine de barques parties en général de Sfax.

Un bébé mort dans la barque

Une des dernières embarcations arrivées dans la nuit transportait 36 personnes et le cadavre d’un nouveau-né de 20 jours. Le bébé est mort par hypothermie, les secours sont arrivés trop tard. L’enfant voyageait avec sa mère de 19 ans, il souffrait de troubles respiratoires et ses parents espéraient le faire soigner en Italie.

La maman a été transférée comme les autres occupants de la barque au centre d’accueil local.