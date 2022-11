Migrants en Méditerranée : la Commission européenne appelle au "débarquement immédiat" de l'"Ocean Viking"

Le gouvernement italien a autorisé deux navires humanitaires à accoster en Sicile ce week-end, mais seuls les migrants les plus vulnérables ont été autorisés à débarquer dans un premier temps, essentiellement des femmes et des mineurs. Face à la pression des ONG alertant sur les conditions d’hygiène à bord, les autres passagers ont finalement été débarqués mardi soir. Un autre navire, le Rise Above, a lui débarqué la totalité de ses 89 rescapés en Calabre mardi.

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a confirmé mercredi que ce tri des migrants avait pour but de forcer l’Europe à aider davantage l’Italie.