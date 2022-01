Mignonnerie : Lizzo fait écouter son nouveau single à sa maman

Lizzo continue de teaser son prochain single Special en le faisant écouter pour la première fois à sa maman et en publiant la vidéo sur ses réseaux. Chouette chanson, bonne ambiance.

Cette fois, ce n’est pas une énième vidéo de son fessier que Lizzo a posté. En même temps, on commence à le connaître par cœur lol. Non, sur son TikTok puis sur son Instagram, Lizzo a partagé ce moment avec ses fans, où assise dans une voiture, sa mère à ses côtés et une autre personne assise à l’arrière (sa grand-mère ?), elle leur fait découvrir un extrait de ce qui sera très probablement son prochain single. Special succéderait ainsi à Rumours sorti l’été dernier avec Cardi B.

On voit les trois femmes s’ambiancer sur ce nouveau son très good vibes avec un texte qui l’est tout autant ("In case nobody told you today, you’re special") et qui s’inscrit dans l’esprit Lizzo : sois qui tu veux, accepte-toi comme tu es.