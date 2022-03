Le livret retrace l’histoire d’une quête identitaire. Au début de l’œuvre, Mignon ignore tout de son passé. La jeune fille, timide et ingénue, mène une vie précaire au milieu d’une troupe de bohémiens. Au cours d’une représentation, Wilhelm, un riche et beau jeune homme, la remarque et la sauve de sa pauvre condition. Mignon tombe amoureuse, mais le jeune aventurier est également remarqué par une séduisante comédienne qui répond au nom de Philine. La rivalité fait rage et le trio amoureux se déchire au bout du deuxième acte, tandis qu’en toile de fond, le théâtre brûle.

Succès oblige, Mignon compte un nombre incalculable de versions qui ont toutes été imaginées par le compositeur. Cette nouvelle production de l’Opéra Royal de Wallonie reste fidèle à la partition originale et au genre opéra-comique. L’œuvre alterne les grands airs lyriques et les dialogues parlés. Elle conserve également le final qui implique la mort tragique de Mignon.

Cette œuvre a connu une histoire rocambolesque. Elle est à l’origine du terrible incendie de la salle Favart en 1887. Le chef d’orchestre français Frédéric Chaslin au micro de François Caudron