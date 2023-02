Mignolet pas inquiet avant Benfica : "C’est une autre compétition, on veut aller au prochain tour"

Le Club Bruges a partagé face à l'Union dans une rencontre serrée où les Unionistes ont même faillie l'emporter. Un match lors duquel Simon Mignolet a été mis à l'honneur par ses supporters pour son Soulier d'Or. Un beau moment pour le gardien comme il l'a congié à l'interview d'après match au micro d'Eleven : "C’était une surprise. Je dois remercier les fans pour ce beau tifo. Depuis que je suis arrivé ici, ils sont là pour me supporter, dans les moments biens, mais aussi dans les moments plus difficiles. La seule chose que je peux dire, c’est merci".

Les supporters auront sans doute eu envie de remercier le portier brugeois, qui a réalisé quelques arrêts permettant aux Brugeois de rester dans le match. Une rencontre qu'ils auraient pu également perdre : "C’est difficile à dire. Je pense qu’on a les occasions pour gagner le match. Tu sais aussi que quand tu joues contre l’Union, ce sont les petits détails qui vont faire la différence. Je crois que 1-1, c’est un résultat correct. L’Union pouvait avoir plus, on pouvait avoir plus. C’est un peu comme le match face à l’Antwerp la semaine dernière. Bien-sûr, on veut gagner, c’est à nous d’essayer de gagner des points mais tu sais aussi que l’Union a une bonne équipe".

Il manque encore quelques détails à Bruges pour redevenir la machine que l'on a connu par le passé : "C’est l’efficacité, les petits détails, si tu joues les matchs contre l’Antwerp, contre l’Union, les petites occasions que tu as, il faut marquer, mais aussi garder le zéro. Je crois qu’on a bien défendu. En première mi-temps, il y a eu quelques centres dans le rectangle qu’on aurait pu mieux défendre mais pour le reste, surtout en deuxième mi-temps, ça a été fait mais il faut aussi gagner le match".

Les regards brugeois sont désormais tournés vers la rencontre de milieu de semaine prochaine face à Benfica en Ligue des Champions : "C’est une autre histoire. Je crois qu’on peut être fier d’abord d’être en huitième de finale contre Benfica. C’est une autre compétition, on veut aller au prochain tour. Benfica, c’est une équipe très forte. Aujourd’hui, c’était l’Union et le prochain match qu’on va essayer de gagner, c’est contre Benfica".