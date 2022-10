Mignolet file tout droit vers le premier Soulier d’or d’un gardien depuis Michel Preud’homme en 1989

Avant MPH, seuls Jean-Marie Pfaff, Christian Piot, Jean Nicolay et Fernand Boone ont été couronnés du titre de meilleur joueur de Belgique. La mise en place d’un prix dédié aux gardiens a considérablement amoindri leurs chances de l’emporter. Mignolet était de toute manière loin d’y penser au début de l’année. Big Si sortait d’un hiver plutôt brouillon, qui l’avait vu commettre plusieurs boulettes inhabituelles. C’est à la faveur des Champions Playoffs que le dernier rempart brugeois a émergé. Avec deux buts concédés sur l’ensemble du mini-tournoi qui allait sacrer son Club, le Trudonnaire a prouvé qu’il était bel et bien le meilleur gardien du championnat. Ses arrêts à l’Union ont permis à Bruges de prendre la tête du championnat, pour ne plus jamais la lâcher. Voilà, en fin de saison, Mignolet sacré trois fois champion de Belgique et trois fois meilleur gardien de la compétition.