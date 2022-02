Mignolet après la défaite contre Gand : "On encaisse deux fois sur un contre, c’est l’histoire de notre saison"

Bruges s’est incliné à domicile, 1-2, ce dimanche face à la Gantoise lors de la 26e journée de Pro League. Une rencontre qui s’est achevée avec deux exclusions brugeoises.

Après le match, Simon Mignolet est venu au micro de la Pro League. Il a d’abord commenté la fin de match houleuse : "J’étais trop loin donc je ne sais pas ce qui s’est passé mais ce n’est pas normal de prendre deux cartons rouges en fin de match".

D’autant plus que Bruges poussait pour revenir au score. Charles De Ketelaere avait réduit l’écart à la 76e minute. Une après-midi frustrante pour Simon Mignolet qui paradoxalement n’a pas eu grand-chose à faire durant 90 minutes :

"On encaisse encore deux fois sur un contre. Ça, c’est l’histoire de notre saison. Et pourtant aujourd’hui on a bien contrôlé le match, mieux que lors du match de Coupe (ndlr que Bruges a joué, et remporté 0-1 à Gand mercredi dernier). On a pris un but sur contre, on a changé notre tactique en deuxième période pour essayer de revenir et on a de nouveau pris un but sur un contre. Aujourd’hui, à part les deux buts, je n’ai pas eu grand-chose à faire. Franchement cette après-midi je n’ai pas eu de boulot".