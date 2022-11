Mignolet : "11 points, 3 matches gagnés, 2 partages, toute la Belgique peut être fière de cela"

Simon Mignolet s’est confié au micro de notre envoyé spécial Eby Brouzakis après le partage de Bruges à Leverkusen (0-0) ce mardi soir dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe de la Champions League. Véritable mur, le gardien brugeois a rempli 5 clean-sheet en 6 matchs de C1. "J’avais dit après le tirage qu’il était important pour nous de mieux défendre que les années passées en Champions League" explique le Diable rouge. "On l’a très bien fait. Et à nouveau aujourd’hui aussi. On a été très stable comme équipe. On a franchi une nouvelle étape. Je suis donc très content de notre performance de groupe. C’est un point mérité."

"Il y a une petite déception de ne pas gagner le groupe" ajoute le portier brugeois. "11 points, 3 matches gagnés, 2 partages et seulement une défaite, toute la Belgique – et pas seulement Bruges – peut être fière de cela."

Reste à savoir quel grand d’Europe va se dresser face au champion de Belgique en titre. Le tirage au sort se déroulera le 7 novembre prochain et les Brugeois sont assurés d’affronter une équipe ayant terminé son groupe à la 1e place. "J’espérais jouer contre Liverpool s’ils gagnent le groupe mais le plus important sera de jouer en gardant le 0 le premier match" termine Simon Mignolet. "On ne sait jamais ce qu’il peut se passer au match retour."