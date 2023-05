@mieuxvautartquejamais : une culture-story sur Insta

L’art a toujours été vu et perçu par toute sorte de moyen et de façon. La page Instagram @mieuxvautartquejamais, créée par la Française Ludivine Gaillard, n’y fait pas défaut. Ici, c’est par le format des "story" que se racontent l’histoire de l’art et aussi, la place des femmes qu’elle y occupe.

Aujourd’hui également autrice et médiatrice culturelle, c’est en 2018 que commence l’aventure de critique artistique de @mieuxvautartquejamais, comprenez aussi qu’il était temps (même si cela a déjà été fait) d’insister et de décrypter l’histoire de l’art avec un regard féministe.

Cette idée vient à la suite de ses études universitaires en histoire de l’art que Ludivine suit en 2017, et de son stage au sein de Artips, qui crée des newsletters d’anecdotes courtes et originales sur des œuvres connues ou non. Pour Gaillard, c’est le déclic. Elle se découvre une passion, celle de la vulgarisation de l’art. Il n’en fallait pas plus qu’elle lance le concept et crée le site, ainsi qu’une page Facebook, toutes les deux quelque peu délaissées depuis, en faveur de sa page Instagram, qui compte plus de 19K abonnés.

Ce qui la différencie des autres pages, sites, émissions culturelles, c’est le format qu’elle a choisi. A coups de story hebdomadaire, de tableaux accompagnés de texte ou d’un post détaillant lui-même une série de peintures. Tout commence par une story en amont de toute publication sur une œuvre ou une thématique en particulier. Une approche singulière, souvent percutante et teintée d’humour qui ne manque pas de remettre l’église au milieu du village.

Un exemple avec "L’art occidental, une affaire d’hommes"