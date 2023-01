Mieux vaut choisir du café soluble qu'en dosette pour réduire son empreinte carbone.

Résultat : oui, le café en dosette n'est pas recommandable sur le plan écologique mais ce n'est pas la pire préparation. Le café filtre serait en réalité bien plus impactant pour la planète.

En fait, il faut prendre en compte la quantité de café utilisée. Tout simplement parce que la phase de production des grains constitue la partie la plus émettrice en gaz à effet de serre. Selon ces scientifiques canadiens, elle représente 40 à 80% des émissions totales en raison de l'utilisation massive de pesticides, d'engrais et du besoin important de systèmes d'irrigation.

En d'autres termes, si vous mettez beaucoup de café dans une préparation, cela alourdit la facture pour la Terre.

Et c'est le cas pour le café filtre, qui compte 25 grammes pour une tasse de 280 ml contre 14 grammes pour des dosettes. L'empreinte écologique de ces dernières est d'autant plus réduite si les consommateurs utilisent des modèles réutilisables ou rapportent les dosettes dans les points de collecte.

Mais ce n'est pas tout ! La quantité d'eau est également ajustée quand on utilise des machines à dosettes. Et si on se sert des espressos, on peut revoir son avis à propos de ce type de préparation. Cependant, ce constat ne fonctionne que si on n'enchaîne pas les dosettes tout au long de la journée....

Outre la quantité d'eau, il faut aussi analyser le type d'énergie utilisée pour obtenir une comparaison juste. La consommation électrique d'une cafetière est plus importante que celle d'une bouilloire, ce qui abreuve l'idée que le café soluble compose la solution la plus écologique Non seulement la quantité de café est très réduite dans les sachets de café instantané mais si on utilise un conditionnement plus volumineux, il n'y a pas de déchets en fin de vie à traiter, soulignent les chercheurs.