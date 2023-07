Mieux que 77% de ses adversaires : Toumani Camara, le Belge qui ose regarder les basketteurs américains dans les yeux

En voilà un qui est tranquillement en train de conforter sa place en NBA. Déjà très en vue lors de ses premiers matches de Summer League avec les Phoenix Suns, le Belge Toumani Camara a encore livré une partition de choix cette nuit, malgré la défaite face à Utah (93-97).

Auteur d'un trois points précoce pour lancer son équipe dans la partie, le Belge s'est montré terriblement précieux dans son abattage et sa justesse. À l'arrivée, sa ligne de stat est superbe : 14 points, 7 rebonds et 4 passes décisives en 29 minutes.

Mieux encore, sur ses trois matches disputés, il compile 15,5 points de moyenne. Pas mal pour un 52e choix de draft, non ?

Plus que pas mal même ! Il fait, en effet, mieux que 39 des 51 joueurs draftés avant lui. Cela équivaut à 77% de ses adversaires.

Plus que jamais Toumani Camara, débarqué sur les parquets NBA sur la pointe des pieds, s'éclate donc sur le sol américain. Et quelque chose nous dit que ses prestations sont scrutées de très près par Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, les trois superstars de l'équipe fanion.