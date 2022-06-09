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Ukraine - Україна

щоб проживання в приватних будинках проходило добре | Mieux encadrer l'accueil

щоб проживання в приватних будинках проходило добре | Mieux encadrer l'accueil
09 juin 2022 à 16:343 min
Par Charlotte Legrand

Нелегко, жити разом, не одну ніч! Проте багато бельгійців відкривають свої будинки та квартири для сімей з України. Щоб максимально уникнути проблем, Брюссельський регіон вирішив запровадити додаткові заходи. Вони там як "маяки", щоб забезпечити кращий прийманням.


Що це за "маяки"?

  •  Приймачі-заявники мають доступ до нової цифрової платформи (Home (bemyguest.brussels), на якій вони можуть запропонувати житло. Їхні персональні дані добре захищені та не поширюються скрізь.
  • Договір про тимчасове житло має бути укладений з особою, яка проживає, або родиною. Проживання має бути обмежене в часі (це вирішувати вам, але регіон пропонує 3 місяці з можливістю поновлення)
  • Також передбачено внесок у витрати. Це дозволяє уникнути "дискомфорту" навколо фінансових питань. Гість повинен сплатити вартість проживання: 150 євро на місяць і за дорослого, 50 євро для неповнолітніх. Це відшкодування має покривати лише витрати. Якщо гостю пропонують інші послуги, він також повинен зробити внесок. CPAS може, на прохання особи, яку приймає, виплатити цю компенсацію безпосередньо на рахунок особі, що приймає.
  • Остання новинка: Посібник про спільне проживання, перекладена українською: спільне життя завжди призводить до невеликих практичних проблем, а звички у нас не у всіх однакові. Ви також можете погодитися з самого початку і разом визначити, що важливо, щоб усім було добре.


Цими новинками Брюссельський регіон сподівається полегшити життя тим, хто зараз приймає українців, а також знайти нових. Головною проблемою для столиці залишається розміщення багатьох переміщених осіб. Наприкінці року, якщо прибуття людей продовжуватиметься такими ж темпами, кожен 100 житель Брюсселя може бути українцем!

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De nouvelles mesures pour que l’hébergement chez les particuliers se passe bien

 

Pas facile, de vivre ensemble, du jour au lendemain ! Pourtant, de nombreux Belges ouvrent leur maison, leur appartement à des familles venues d’Ukraine. Pour éviter au maximum les problèmes, la région bruxelloise a décidé de mettre en place des mesures supplémentaires. Elles sont là comme des " balises " pour assurer un meilleur vécu de l’accueil.

 

Quelles sont ces " balises " ?

  • Les candidats hébergeurs ont accès à une nouvelle plate-forme numérique (Home (bemyguest.brussels), sur laquelle ils peuvent proposer une offre d’hébergement. Leurs données personnelles sont bien protégées, et pas diffusées partout.
  • Une convention d’hébergement temporaire doit être passée avec l’hébergé ou la famille. L’hébergement doit être limité dans le temps (c’est au choix, mais la région propose 3 mois renouvelables)
  • Une participation aux frais est prévue aussi. Cela évite les " malaises " autour des questions financières. L’hébergé devra payer une indemnité d’hébergement :150 € par mois et par adulte, 50 € pour les mineurs (c’est ce que propose la Région). Cette indemnité doit permettre de couvrir uniquement les charges. Si l’hébergeur propose d’autres services, l’hébergé doit y contribuer aussi.  Le CPAS pourra, à la demande de l’hébergé, verser cette indemnité directement sur le compte de l’hébergeur.
  • Dernière nouveauté : une charte de cohabitation, traduite en ukrainien : la vie en commun entraîne toujours des petits problèmes pratiques, et on n’a pas tous les mêmes habitudes. Autant se mettre d’accord dès le début, et définir ensemble ce qui est important pour que chacun se sente bien

 

 

Grâce à ce nouveau cadre,la région bruxelloise espère faciliter la vie à ceux qui hébergent des Ukrainiens,  et rassurer aussi des candidats potentiels à l'accueil. Le logement des nombreux déplacés reste un grand défi dans la capitale. A la fin de l’année, si les arrivées se poursuivent au même rythme, un Bruxellois sur 100 pourrait être un ukrainien !

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