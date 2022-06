щоб проживання в приватних будинках проходило добре | Mieux encadrer l'accueil

Une participation aux frais est prévue aussi. Cela évite les " malaises " autour des questions financières. L’hébergé devra payer une indemnité d’hébergement : 150 € par mois et par adulte, 50 € pour les mineurs (c’est ce que propose la Région). Cette indemnité doit permettre de couvrir uniquement les charges. Si l’hébergeur propose d’autres services, l’hébergé doit y contribuer aussi. Le CPAS pourra, à la demande de l’hébergé, verser cette indemnité directement sur le compte de l’hébergeur.

