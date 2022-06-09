щоб проживання в приватних будинках проходило добре | Mieux encadrer l'accueil

Нелегко, жити разом, не одну ніч! Проте багато бельгійців відкривають свої будинки та квартири для сімей з України. Щоб максимально уникнути проблем, Брюссельський регіон вирішив запровадити додаткові заходи. Вони там як "маяки", щоб забезпечити кращий прийманням.



Що це за "маяки"?

Приймачі-заявники мають доступ до нової цифрової платформи ( Home (bemyguest.brussels ), на якій вони можуть запропонувати житло. Їхні персональні дані добре захищені та не поширюються скрізь.

Home (bemyguest.brussels Договір про тимчасове житло має бути укладений з особою, яка проживає, або родиною. Проживання має бути обмежене в часі (це вирішувати вам, але регіон пропонує 3 місяці з можливістю поновлення)

Також передбачено внесок у витрати. Це дозволяє уникнути "дискомфорту" навколо фінансових питань. Гість повинен сплатити вартість проживання: 150 євро на місяць і за дорослого, 50 євро для неповнолітніх . Це відшкодування має покривати лише витрати. Якщо гостю пропонують інші послуги, він також повинен зробити внесок. CPAS може, на прохання особи, яку приймає, виплатити цю компенсацію безпосередньо на рахунок особі, що приймає.

Остання новинка: Посібник про спільне проживання, перекладена українською: спільне життя завжди призводить до невеликих практичних проблем, а звички у нас не у всіх однакові. Ви також можете погодитися з самого початку і разом визначити, що важливо, щоб усім було добре.



Цими новинками Брюссельський регіон сподівається полегшити життя тим, хто зараз приймає українців, а також знайти нових. Головною проблемою для столиці залишається розміщення багатьох переміщених осіб. Наприкінці року, якщо прибуття людей продовжуватиметься такими ж темпами, кожен 100 житель Брюсселя може бути українцем!