Mieux connaître ses parents pour mieux les comprendre : un manuel de décryptage des parents destiné aux enfants

Ouvrir la discussion parents-enfants et informer ces derniers sur le quotidien des adultes dont "leur travail, leurs hobbies, leurs amis, leur intimité, leurs principes ou leur temps…" Telle était l’ambition de Céline Kallman et Benjamin Muller, journalistes et parents de trois enfants, qui ont présenté leur livre Leurs parents expliqués aux enfants dans Tendances Première.