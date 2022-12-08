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Ukraine - Україна

Ближче познайомитись з Європейським Союзом - Усі наші статті | Mieux connaître l'Union Européenne - Tous nos articles

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il y a 40 minutesTemps de lecture5 min
Par Catherine Tonero

Якщо ви живете в Брюсселі або відвідували Брюссель, ви, ймовірно, проходили через те, що ми називаємо "європейським кварталом". Величезні будівлі, прикрашені прапорами 27 європейських країн, що тяжіють навколо вулиці де ля Луа, площі Люксембург і площі Шуман. Чому головний офіс установ знаходиться в Брюсселі? Що це за установи і для чого вони потрібні? Відповідь у цій статті:

https://www.rtbf.be/article/evropeyski-institutsii-sertse-demokratii-les-institutions-europeennes-coeur-de-la-democratie-11071101

Політична, фінансова, військова та культурна підтримка

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну Європейський Союз різними способами підтримує Київ та українських біженців у Європі. Тимчасовий захист, політична, фінансова, військова... чи навіть культурна підтримка! Попередній перегляд нижче:

https://www.rtbf.be/article/timchasoviy-zakhist-prodovzheno-do-2024-roku-protection-temporaire-prolongee-jusqu-en-2024-11085010

https://www.rtbf.be/article/leurope-soutient-lukraine-politiquement-et-financierement-11069712 

https://www.rtbf.be/article/shcho-robit-evropeyskiy-soyuz-dlya-viyskovoi-dopomogi-ukraini-que-fait-leurope-pour-aider-lukraine-sur-le-plan-militaire-11093314

https://www.rtbf.be/article/belgiya-navchatime-ukrainskikh-saperiv-la-belgique-va-former-des-demineurs-ukrainiens-11095947

https://www.rtbf.be/article/europe-creative-pidtrimue-ukrainskikh-khudozhnikiv-europe-creative-soutient-les-artistes-ukrainiens-11082273

Статус кандидата в ЄС для України: "Символічне рішення про приналежність країни до європейської родини"

Війна також прискорила процес отримання країною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Хоча Україні ще далеко до членства в ЄС, заявка на членство ще ніколи не розглядалася так швидко. Розшифровка в цій статті:

https://www.rtbf.be/article/status-kandidata-v-es-dlya-ukraini-simvolichne-rishennya-pro-prinalezhnist-kraini-do-evropeyskoi-rodini-11103175

Конкретний вплив рішень, прийнятих Європейським Союзом, на наше повсякденне життя не завжди є дуже зрозумілим. Ці кілька прикладів допоможуть вам краще зрозуміти вплив Європи на наше життя:

https://www.rtbf.be/article/odin-zaryadniy-pristriy-dlya-bud-yakogo-pristroyu-un-accord-sur-le-chargeur-universel-11081260

https://www.rtbf.be/article/pestitsidi-navit-u-volossi-des-pesticides-jusquedans-les-cheveux-11095935

https://www.rtbf.be/article/evropa-vtruchaetsya-u-vse-chi-ne-tak-l-europe-se-mele-t-elle-de-tout-11097734

EU Talent Pool Pilot

Європа також створила цей інструмент пошуку роботи, щоб допомогти українським біженцям у Союзі. Для всіх цілей…

https://www.rtbf.be/article/eu-talent-pool-pilot-evropeyskiy-instrument-poshuku-roboti-loutil-europeen-de-recherche-demploi-11087818

https://www.rtbf.be/article/zapusk-ukrainian-future-leaders-lancement-ukrainian-future-leaders-11092598

Якщо ви зрозуміли все (або майже все), ви з відмінністю пройдіть цю маленьку вікторину, щоб перевірити свої знання про Європейський Союз:

https://www.rtbf.be/article/chudova-viktorina-pro-evropeyskiy-soyuz-un-quiz-sur-l-union-europeenne-11098467

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Si vous résidez à Bruxelles ou que vous avez visité Bruxelles, vous êtes probablement passés par ce que nous appelons "le quartier européen". D’immenses bâtiments garnis de drapeaux des 27 pays européens qui gravitent autour de la rue de la Loi, la place du Luxembourg ou la place Shuman. Pourquoi le siège principal des institutions se trouve-t-il à Bruxelles? Quelles sont ces institutions et à quoi servent-elles? Réponse dans cet article:

https://www.rtbf.be/article/evropeyski-institutsii-sertse-demokratii-les-institutions-europeennes-coeur-de-la-democratie-11071101

Soutien politique, financier, militaire et culturel

Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, l'Union Européenne soutient Kiev et les réfugiés ukrainiens en Europe de multiples façons. Protection temporaire, soutien politique, financier, militaire... ou encore culturel! Aperçu ci-dessous:

https://www.rtbf.be/article/timchasoviy-zakhist-prodovzheno-do-2024-roku-protection-temporaire-prolongee-jusqu-en-2024-11085010

https://www.rtbf.be/article/leurope-soutient-lukraine-politiquement-et-financierement-11069712 

https://www.rtbf.be/article/shcho-robit-evropeyskiy-soyuz-dlya-viyskovoi-dopomogi-ukraini-que-fait-leurope-pour-aider-lukraine-sur-le-plan-militaire-11093314

https://www.rtbf.be/article/belgiya-navchatime-ukrainskikh-saperiv-la-belgique-va-former-des-demineurs-ukrainiens-11095947

https://www.rtbf.be/article/europe-creative-pidtrimue-ukrainskikh-khudozhnikiv-europe-creative-soutient-les-artistes-ukrainiens-11082273

Statut de candidat à l’UE pour l’Ukraine : "Une décision symbolique pour marquer l'appartenance du pays à la famille européenne"

La guerre a aussi accéléré le processus à l'issue duquel un pays reçoit le statut de candidat à l'adhésion à l'Union Européenne. Bien que l’Ukraine soit encore loin d’être un pays membre de l’UE, jamais une demande de candidature n’aura été traitée aussi rapidement. Décryptage dans cet article:

https://www.rtbf.be/article/status-kandidata-v-es-dlya-ukraini-simvolichne-rishennya-pro-prinalezhnist-kraini-do-evropeyskoi-rodini-11103175

L'impact concret des décisions prises par l'Union Européenne dans notre quotidien n'est pas toujours très clair. Ces quelques exemples très concrets à travers ces articles:

https://www.rtbf.be/article/odin-zaryadniy-pristriy-dlya-bud-yakogo-pristroyu-un-accord-sur-le-chargeur-universel-11081260

https://www.rtbf.be/article/pestitsidi-navit-u-volossi-des-pesticides-jusquedans-les-cheveux-11095935

https://www.rtbf.be/article/evropa-vtruchaetsya-u-vse-chi-ne-tak-l-europe-se-mele-t-elle-de-tout-11097734

EU Talent Pool Pilot

L'Europe a également mis en place cet outil de recherche d'emploi pour aider les Ukrainiens réfugiés dans l'Union. A toutes fins utiles…

https://www.rtbf.be/article/eu-talent-pool-pilot-evropeyskiy-instrument-poshuku-roboti-loutil-europeen-de-recherche-demploi-11087818

https://www.rtbf.be/article/zapusk-ukrainian-future-leaders-lancement-ukrainian-future-leaders-11092598

Si vous avez tout intégré (ou presque), vous réussirez haut la main ce petit quiz testant vos connaissance sur l'Union Européenne:

https://www.rtbf.be/article/chudova-viktorina-pro-evropeyskiy-soyuz-un-quiz-sur-l-union-europeenne-11098467

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