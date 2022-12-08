Ближче познайомитись з Європейським Союзом - Усі наші статті | Mieux connaître l'Union Européenne - Tous nos articles

Якщо ви живете в Брюсселі або відвідували Брюссель, ви, ймовірно, проходили через те, що ми називаємо "європейським кварталом". Величезні будівлі, прикрашені прапорами 27 європейських країн, що тяжіють навколо вулиці де ля Луа, площі Люксембург і площі Шуман. Чому головний офіс установ знаходиться в Брюсселі? Що це за установи і для чого вони потрібні? Відповідь у цій статті:

https://www.rtbf.be/article/evropeyski-institutsii-sertse-demokratii-les-institutions-europeennes-coeur-de-la-democratie-11071101

Політична, фінансова, військова та культурна підтримка

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну Європейський Союз різними способами підтримує Київ та українських біженців у Європі. Тимчасовий захист, політична, фінансова, військова... чи навіть культурна підтримка! Попередній перегляд нижче:

https://www.rtbf.be/article/timchasoviy-zakhist-prodovzheno-do-2024-roku-protection-temporaire-prolongee-jusqu-en-2024-11085010

https://www.rtbf.be/article/leurope-soutient-lukraine-politiquement-et-financierement-11069712

https://www.rtbf.be/article/shcho-robit-evropeyskiy-soyuz-dlya-viyskovoi-dopomogi-ukraini-que-fait-leurope-pour-aider-lukraine-sur-le-plan-militaire-11093314

https://www.rtbf.be/article/belgiya-navchatime-ukrainskikh-saperiv-la-belgique-va-former-des-demineurs-ukrainiens-11095947

https://www.rtbf.be/article/europe-creative-pidtrimue-ukrainskikh-khudozhnikiv-europe-creative-soutient-les-artistes-ukrainiens-11082273

Статус кандидата в ЄС для України: "Символічне рішення про приналежність країни до європейської родини"

Війна також прискорила процес отримання країною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Хоча Україні ще далеко до членства в ЄС, заявка на членство ще ніколи не розглядалася так швидко. Розшифровка в цій статті:

https://www.rtbf.be/article/status-kandidata-v-es-dlya-ukraini-simvolichne-rishennya-pro-prinalezhnist-kraini-do-evropeyskoi-rodini-11103175

Конкретний вплив рішень, прийнятих Європейським Союзом, на наше повсякденне життя не завжди є дуже зрозумілим. Ці кілька прикладів допоможуть вам краще зрозуміти вплив Європи на наше життя:

https://www.rtbf.be/article/odin-zaryadniy-pristriy-dlya-bud-yakogo-pristroyu-un-accord-sur-le-chargeur-universel-11081260

https://www.rtbf.be/article/pestitsidi-navit-u-volossi-des-pesticides-jusquedans-les-cheveux-11095935

https://www.rtbf.be/article/evropa-vtruchaetsya-u-vse-chi-ne-tak-l-europe-se-mele-t-elle-de-tout-11097734

EU Talent Pool Pilot

Європа також створила цей інструмент пошуку роботи, щоб допомогти українським біженцям у Союзі. Для всіх цілей…

https://www.rtbf.be/article/eu-talent-pool-pilot-evropeyskiy-instrument-poshuku-roboti-loutil-europeen-de-recherche-demploi-11087818

https://www.rtbf.be/article/zapusk-ukrainian-future-leaders-lancement-ukrainian-future-leaders-11092598

Якщо ви зрозуміли все (або майже все), ви з відмінністю пройдіть цю маленьку вікторину, щоб перевірити свої знання про Європейський Союз:

https://www.rtbf.be/article/chudova-viktorina-pro-evropeyskiy-soyuz-un-quiz-sur-l-union-europeenne-11098467