Mieux comprendre le trouble autistique : CAP48 finance un nouveau projet de recherche

Il faut dire que le trouble du spectre autistique est une maladie méconnue, "parce qu’il y a encore dans les idées reçues, et certains enfants sont dits "caractériels". Mais au fait non, il a vraiment un problème dans l’interaction, des intérêts restreints et c’est ce qui explique que son fonctionnement est particulier", explique la neuropédiatre.

A noter que le diagnostic peut encore se révéler très long. "Pour l’instant, on a des centres de référence qui permettent vraiment de diagnostiquer. Mais les délais sont importants et ça nous pose vraiment beaucoup de problèmes, et surtout aussi pour les enfants et leur famille."

