Midwife, Just Mustard, KEG, I Like Trains, Delwood, Crack Cloud : Tout le mois d’octobre, Jam vous emmène au Botanique

La musique se savoure toujours mieux en live et pour ça, quoi de mieux qu’un bon petit concert au Botanique vous me direz ! Et chez Jam, on est bien d’accord avec cela du coup toute l’année on vous envoie dans tous nos concerts coups de cœur qui passent par La Rotonde, L’Orangerie, le Grand Salon ou encore le Witloof Bar qui composent les différentes salles du Botanique.

Ce mois d’octobre notre dévolu s’est jeté sur les concerts suivants :

Madeline Johnston est la multi-instrumentaliste qui se cache derrière Midwife, elle viendra le 12 octobre présenter son 3ème album "Luminol" sorti en 2020. Elle qualifie elle-même son projet comme du heaven métal, tout un programme.

Le 19 octobre c’est au tour de Just Mustard de débarquer d’Irlande pour enflammer le Bota de son shoegaze ravageur. En mai dernier sortait leur album "Heart Under" et on avait pu les croiser à cette occasion : "L’Irlande est un si petit pays qu’on se sent réellement connectés les uns avec les autres".

KEG sera dans l’intimiste Witloof bar le 24 octobre pour défendre le rock anglais punchy et complètement barré comme on peut le voir dans le clip de leur titre "Elephant". C’est tout droit sorti de Brighton qu’ils débarqueront à Bruxelles et on sera de la partie.

I Like Trains de retour après 8 ans d’absence et Delwood, super-groupe belge formé entre-autre de membres de formations comme It Anita, Dan San, River Into Lake ou encore The Brums, c’est le programme du dimanche 30 octobre au Bota.

Enfin, le mois musical du Botanique se terminera le 31 par la prestation de Crack Cloud qui exprime le post-punk venu des terres canadiennes.

