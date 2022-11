Midterms aux Etats-Unis : domination républicaine à la Chambre mais coude-à-coude au Sénat

En Virginie, la républicaine Jen Kiggans remporte un siège à la Chambre

Jen Kiggans, sénatrice locale en Virginie, a remporté le siège très convoité de la Chambre des représentants pour le deuxième district de son État, selon les sondages à la sortie des urnes. D’après plusieurs médias, il s’agit d’une importante victoire pour les républicains dans leur course au contrôle de la Chambre des représentants.

La Virginie est considérée comme un État "violet", votant aussi bien démocrate que républicain. Joe Biden avait remporté l’État en 2020 avec une avance de 10 points de pourcentage, avant que l’État n’élise un gouverneur républicain un an plus tard. Les trois sièges que les Démocrates avaient conquis en 2018 étaient aujourd’hui menacés. Parmi ceux-ci figurait celui d’Elaine Luria, membre de la commission d’enquête de la Chambre des représentants sur l’assaut du Capitole. Jen Kiggans a notamment pu profiter du redécoupage électoral en faveur des conservateurs. Les deux autres sièges restent aux mains des Démocrates, avec la réélection d’Abigail Spanberger et de Jennifer Wexton. Les Républicains ont déjà ravi cinq sièges aux Démocrates à la Chambre des représentants, selon CNN. Les républicains devraient prendre le contrôle de cette dernière, mais la question est de savoir dans quelle mesure. Quelques heures après la fermeture des premiers bureaux de vote, une "vague rouge" ne semble pas encore déferler.

Les candidats de droite radicale Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene réélus

Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene, deux des députés républicains de la droite radicale les plus virulents, ont été réélus sans difficultés à la Chambre des représentants, selon les sondages à la sortie des urnes. Matt Gaetz est pourtant mis en cause dans un dossier d'"exploitation sexuelle de mineure".

Marjorie Taylor Greene avait déjà remporté l’élection pour le poste d’élue à la Chambre des représentants dans le 14e district de Géorgie en 2020. Elle soutient les thèses de la mouvance QAnon et promeut des théories du complot d’extrême droite et antisémites. La Chambre des représentants l’a exclue de plusieurs commissions l’année dernière pour avoir diffusé des théories racistes et polarisantes sur les réseaux sociaux. La réélection de Greene était prévisible, son district étant l’un des plus républicains du pays. Selon le New York Times, sa réélection ainsi que celles de candidats similaires, tels que Matt Gaetz ou Lauren Boebert dans le Colorado, reflètent une transformation au sein du parti. Matt Gaetz, élu pour la première fois en 2016, a été réélu dans le premier district de Floride. Il adhère au discours de Donald Trump relatif aux "élections frauduleuses", et a déclaré, après l’assaut du Capitole, qu’il était "fier du travail accompli" et n’avait honte de rien. En 2021, il a fait l’objet d’une enquête pour soupçons d'"exploitation sexuelle de mineure", la police fédérale s’étant penchée sur la nature de ses relations avec une adolescente de 17 ans. Matt Gaetz a fermement démenti ces accusations et n’a pas été inculpé.