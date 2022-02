Midnight Oil, le rock et les JO, les Foo Fighters et Ed Sheeran au programme des news rock de la semaine !

C’est une information importante à propos de Midnight Oil qui ouvre notre Journal du Rock de cette semaine ! Et nous enchaînerons avec l’actualité sportive, et plus précisément les liens entre le rock et les Jeux Olympiques de Pékin.

Nous évoquerons aussi une rencontre entre David Bowie et Noel Gallagher après les Brit Awards 2014, le passage au death/thrash metal des Foo Fighters sous le nom de groupe " Dream Widow ", les nouvelles velléités metal d’Ed Sheeran avec Bring me The Horizon, des archives d’Aerosmith et Rammstein, dont la sortie de l’album et la tournée pourraient être reportés suite à la pénurie de matières premières.