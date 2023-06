Micuicocola, la musique qui fait entendre les voix des personnes hors-normes

En plein cœur des Marolles à Bruxelles, les artistes porteurs d’un handicap mental du groupe Micuicocola chantent et produisent à partir de synthétiseurs et d’instruments électroacoustiques construits grâce à des matériaux récupérés au vieux marché, une musique intuitive, tantôt tribale et compulsive, tantôt planante et ensorcelante.

Le jour de notre tournage, Sélin, Youri, Zacharia, Lila et les autres rejoignent Max et Aurèlie, deux musiciens professionnels, dans le local où ils répèteront pour leur prochain concert au BRASS, un centre culturel bruxellois. L’enjeu est de taille pour ces musiciens porteur d’un handicap mental. Ils ont sorti un album et devront le vendre à la fin du concert.

Max aide Zacharia à écrire son prochain morceau. Il souhaite parler d’un week-end à la campagne chez sa sœur dont il garde un très bon souvenir. Il n’a pas de notions d’écriture alors, avec Max, il dessine la chanson sur une feuille de papier pour ne rien oublier.

De son côté, Aurélie enregistre la répétition afin de sélectionner les meilleures parties de la répétition et créer de nouveaux morceaux.

Dans un coin, Lila feuillette des chansons qu’elle a écrites soigneusement dans son petit carnet. Elle ne chantera pas, elle ne veut pas devenir chanteuse. Elle veut tout simplement lire.

Marcel, quant à lui, se déplace d’instrument en instrument. Lui non plus ne veut pas chanter. Il veut savoir jouer tous les instruments. Mais surtout, il a hâte d’être au concert pour voir la réaction du public.

Ici, chacun peut trouver sa place et sa propre manière de s’exprimer et, selon Aurélie, les concerts sont des moments thérapeutiques qui encouragent ces résidents du 8ème jour à aller vers les autres et à mieux s’exprimer sur scène comme dans la vie.