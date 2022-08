Microsoft va améliorer les graphismes de la Xbox Series S

Avec cette nouveauté, la console pourrait donc se rapprocher de la qualité de la Xbox Series X, le modèle plus puissant de la gamme qui possède 16 Go de RAM contre 10 Go pour la Series S (dont 2 réservés à l’OS). Une bonne nouvelle donc pour les joueurs, et pour les développeurs qui se plaignaient souvent des limites de la Series S.

Enfin, comme l’explique The Verge, Microsoft a également “résolu un problème où les adresses virtuelles graphiques étaient allouées beaucoup plus lentement que les adresses virtuelles non graphiques”, ce qui signifie que les jeux Xbox peuvent désormais mieux tirer parti des récentes améliorations apportées par l’entreprise.