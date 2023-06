Microsoft ne produira plus de jeux pour la Xbox One

Dans une interview accordée à Axios, Matt Booty, le directeur de Xbox Game Studios a annoncé que Microsoft allait désormais se concentrer sur les jeux le la 9e génération. C’est-à-dire des titres destinés principalement à la Xbox Series S et X.

Selon Booty, "aucune équipe interne ne travaille actuellement sur des jeux pour les consoles de l'ancienne génération, en dehors de l'assistance pour les jeux en cours comme Minecraft." Microsoft n’abandonne donc pas les joueurs sur Xbox One. De plus, les jeux de la nouvelle génération seront jouables sur l’ancienne console. En effet, les jeux Gen 9 de Microsoft sont jouables sur la console Xbox One Gen 8 grâce à la technologie de cloud streaming de Microsoft. "C'est comme ça que nous allons maintenir le support", a précisé le directeur.