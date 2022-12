Microsoft : le géant est prêt à reconnaître son premier syndicat de développeurs

Et sur le territoire de l’Oncle Sam, on pourrait s’attendre à ce que les dirigeants d’une entreprise comme Microsoft râlent et tapent du pied. Que nenni ! Selon un communiqué du potentiel syndicat en devenir, le ZeniMax Workers United, "Microsoft s’engage à rester neutre durant tout le processus et nous les remercions pour cela." En effet, les employés désirant ou non la création de leur syndicat disposeront de quatre semaines pour voter de façon démocratique.

ZeniMax Workers United ajoute qu’ils comptent sur le soutien des employés sur la mise en place de ce syndicat qui permettra un changement significatif et positif pour les travailleurs, les joueurs et l’industrie du jeu vidéo dans sa globalité.

Pour rappel, ZeniMax Media détient notamment plusieurs filiales d’édition et de distributions de jeux vidéo, notamment Bethesda, délivrant ainsi de gros titres de jeux vidéo : The Elder Scrolls, Fallout, Quake, Dishonorend, Prey ou encore Wolfenstein.