Microsoft le confirme : Call of Duty restera bien sur PlayStation pour les années à venir

Depuis le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft en janvier dernier, l’avenir de la franchise Call of Duty était en jeu sur la PlayStation.

Mais une fois de plus, Microsoft se veut rassurant. Dans un communiqué relayé par le site américain The Verge, on apprend que les prochains volets de la franchise seront bel et bien disponibles sur les consoles de Sony.

"En janvier, nous avons fourni un accord signé à Sony pour garantir Call of Duty sur PlayStation, avec une parité de fonctionnalités et de contenu, pendant au moins plusieurs années supplémentaires au-delà du contrat actuel de Sony, une offre qui va bien au-delà des accords typiques de l'industrie du jeu", annonce Phil Spencer, le patron de Xbox.

Dans les années à venir, Call of Duty continuera donc de paraîtres sur plusieurs plateformes, à la manière de Minecraft, autre propriété de Microsoft, disponibles sur de nombreux supports. Mais cela ne signifie pas pour autant que la juteuse franchise ne sera pas, à terme, exclusive aux consoles Microsoft. Après tout, la firme de Redmond a déboursé 68,7 milliards de dollars pour s’offrir Activision, et une éventuelle exclusivité serait plutôt logique.

Mais nous n’en sommes pas encore là.