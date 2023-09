Microsoft dit adieu à WordPad, le traitement de texte gratuit de Windows

Le logiciel, pré-installé sur Windows depuis 1995, était un traitement de texte très basique. Il sera prochainement abandonné par Microsoft.

Sur son site, la firme de Redmond explique que "WordPad n’est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows", sans pour autant donner plus de précisions. On ne sait donc pas vraiment quand le logiciel disparaîtra. Microsoft pourrait donc profiter d’une mise à jour de Windows 11 pour faire disparaître le bloc-notes, ou attendre un éventuel Windows 12.