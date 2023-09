Microsoft : des mails internes révèlent les ambitions de Phil Spencer pour le Game Pass

Comme vous pouvez le constater, les prix varient beaucoup entre les différents jeux et les raisons peuvent être multiples. Certains de ces jeux ont également été écartés pour des raisons complètement externes, comme Suicide Squad ou Mortal Kombat, qui appartiennent à Warner Bros. alors en pleine fusion avec Discovery.

Autre anomalie, Baldur’s Gate 3, l’un des plus gros succès de l’année 2023, est estimé à 5 millions de dollars et se retrouve au même prix qu’un Just Dance ou Return to Monkey Island…

Aussi, ces prix sont à prendre au conditionnel et ce n’est probablement pas ce que Microsoft a payé au final pour les jeux qui sont arrivés sur le Game Pass entretemps. Car oui, entre l’époque où cette liste a été dressée et aujourd’hui, plusieurs jeux de cette liste sont arrivés sur le Game Pass de Microsoft !

C’est par exemple le cas de Lego Star Wars, qui est arrivé sur le Game Pass l’an dernier ou bien de Gotham Knights qui arrive également sur l’abonnement de Microsoft dans la deuxième vague du mois de septembre.