Microsoft confirme que les jeux Call of Duty resteront disponibles sur PlayStation

À la suite du rachat d’Activision par Microsoft, beaucoup s’inquiétaient de la potentielle disparition de la franchise Call of Duty sur PlayStation. Si les trois prochains épisodes sortiront bel et bien sur les consoles de Sony, Microsoft annonce que le partenariat ne devrait pas prendre fin de sitôt.

"Pour être clair, Microsoft continuera à publier Call of Duty et d'autres titres populaires d'Activision Blizzard sur PlayStation pendant la durée de tout accord existant avec Activision”, explique Microsoft. "Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l'accord existant et à l'avenir afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu'ils aiment."

Avec cette tactique, Microsoft reproduit donc ce qui a fonctionné avec Minecraft. Le jeu, qui est la propriété de la firme de Redmond, est disponible sur une multitude de plateformes et reste à ce jour le jeu vidéo le plus vendu de toute l’histoire, avec plus de 230 millions d’exemplaires vendus depuis 2009.

L’accord entre Microsoft et Sony concerne également d’autres jeux inclut dans l’achat d’Activision Blizzard, comme Diablo ou Overwatch.