Microplastiques : on ne connaît pas encore les effets sur la santé mais la science cherche

Pour l’heure, les données restent lacunaires quant aux effets réels sur la santé de l’exposition aux microplastiques, cocktail complexe de polymères et d’additifs chimiques, auquel peuvent s’ajouter divers contaminants par un effet "cheval de Troie".

"Depuis une dizaine d’années, il y a de plus en plus de recherches" sur l’impact des microplastiques même si, "comme pour le réchauffement climatique, on s’y est mis tardivement car ce sont des changements insidieux", a déclaré le toxicologue Xavier Coumoul, pilote de l’équipe Inserm Metatox.

"On ignore si notre niveau d’exposition induira à long terme des maladies chroniques ou aiguës, (mais) on peut se poser légitimement la question."

En effet, des recherches chez l’animal ou in vitro ont détecté des effets au niveau cellulaire (hausse de l’inflammation, du stress oxydatif, de la mortalité cellulaire, etc.).