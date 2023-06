Microcosmos, Le peuple migrateur,… Ces documentaires animaliers qui ont fait mouche

Les baleines sont à nouveau les stars d’un documentaire animalier sorti tout récemment. Les gardiennes de la planète - avec Jean Dujardin en voix off – rend en effet hommage aux cétacés et à leurs rôles dans l’écosystème. Et c’est loin d’être une première ! Retour sur les documentaires animaliers qui ont laissé une empreinte durable dans le cinéma.

Dans Les gardiennes de la planète, le réalisateur français Jean-Albert Lièvre fait la lumière sur les mammifères marins vieux de 50 millions d’années que sont les baleines. Avec ce scénario comme point de départ : un groupe d’hommes et femmes tente de sauver une baleine échouée sur un rivage. L’occasion de revenir sur l’histoire de ce cétacé qui joue un rôle crucial dans la préservation de notre belle planète. Il s’agit donc bien sûr d’un film au message écologique, mais dont l’objectif n’est certainement pas de donner des leçons au spectateur.

Jean-Albert Lièvre n’est évidemment ni le premier ni le seul à avoir utilisé l’écosystème de notre planète comme base de son film. D’autres l’ont fait avant lui.