Micro-sillon avec Walter De Paduwa : Little Richard

Je vais vous présenter l’un des plus grands rockers de tous les temps le roi du rock’n’roll, Mr Little Richard.

Il faut savoir que Little Richard a aligné une série de tubes invraisemblables jusqu’en 1956/57 lorsqu’il a été appelé par Dieu et ça s’est passé en Australie. Il était dans l’avion et l’un des moteurs crachait un peu de feu. Il n’était pas tout à fait sobre non plus, et il a cru à un appel divin. L’avion atterrit, il monte sur scène et il fait son concert jusqu’au moment où il voit une boule de feu dans le ciel. Il s’imagine réellement que c’est Dieu qui l’appelle (il a été prouvé par après que c’était la première fusée russe envoyée autour de la terre pour faire un premier tour d’orbite).

Il a pris le bateau après le concert et il a annoncé à ses musiciens qu’il arrêtait tout et qu’il allait se consacrer à Dieu et refaire du gospel. Ces musiciens ne l’ont pas cru et pour prouver ses dires, il a jeté par-dessus bord, alors qu’il était sur un ferry, tous ces bijoux, colliers, bagues et tout ce qu’il avait.

Il a arrêté pendant deux ou trois ans, il a fait des disques gospel sans aucun intérêt et puis il est revenu au rock n roll. Et ce sont ces sessions-ci que je trouve intéressantes. Il reprend la majorité de ses grands tubes avec la même énergie. Mais le problème, c’est qu’au début des années 60, le rock n roll est malade. Elvis Presley est en Allemagne et fait son service militaire, Chuck Berry est en prison et Jerry Lee Lewis, lui, il est en plein scandale pour avoir épousé sa petite-cousine. Donc le rock n' roll ne marche plus.

Mais je vous recommande ce vinyle et si vous le trouvez dans une foire aux disques, une brocante, n’hésitez pas s’il n’est pas trop cher parce que les morceaux sur ce disque restent du grand art.