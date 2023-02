Micro-sillon avec Walter De Paduwa : Keith Richards et Ron Wood des Rolling Stones en solo

Aujourd’hui, je vais vous parler des Rolling Stones. Pas en tant que groupe, mais en tant qu’artistes solo, un exercice délicat.

Les critiques attendent toujours ces disques avec beaucoup d’impatience et les dents très longues. Et en ce qui concerne les Stones, ça n’a pas toujours été une réussite, c’est le moins qu’on puisse dire. Jagger a sorti des albums solo insignifiants, Brian Jones en a enregistré un au Maroc pour se faire plaisir, Mick Taylor a sorti un album raté… Ron Wood a sorti des albums et Keith Richards aussi.

Et là, j’ai choisi deux albums plutôt réussis que j’aime beaucoup. Le premier album de Keith Richards, dont tout le monde se souvient, Talk is Cheap, était un exercice absolument fantastique et un album hautement réussi. C’est une évidence.

Et puis celui de Ron Woods, le premier album solo : I’ve Got My Own Album to Do, est tout à fait intéressant avec le bassiste Willie Weeks qui est phénoménal et des musiciens qui s’amusent du début à la fin. Parce qu’après, lui aussi, Ron Woods est plutôt tombé dans l’anonymat au niveau des albums solo.

Donc en conclusion, écoutez les albums des Stones pour toujours, mais choisissez bien les albums solos de ces musiciens. Parce qu’à mon avis, les deux albums que je viens de vous montrer sont au-dessus de la mêlée.