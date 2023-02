Micro-sillon avec Walter De Paduwa : Creedence Clearwater Revival

Aujourd’hui, je vous parle d’un groupe qui a marqué l’histoire de la musique : Creedence Clearwater Revival.

Ce groupe a marqué l’histoire en alignant les tubes les uns après les autres sur une assez courte période. Il était emmené par John Fogerty, une voix splendide mais aussi un auteur-compositeur extraordinaire. Cela semblait être une belle histoire de loin, mais c’était loin de l’être.

Le groupe a connu un succès mondial pendant environ deux ans, mais John Fogerty n’a laissé aucune place aux autres. Le premier problème est survenu avec son frère, Tom Fogerty, qui a co-fondé le groupe avec lui mais qui n’avait pas tout son talent de compositeur et de musicien. Il était le guitariste rythmique du groupe et était d’une importance capitale. Une fois qu’il aura quitté le groupe, on entendra clairement la différence.

Creedence Clearwater Revival était vraiment un groupe à part. Les membres n’ont par exemple jamais connu les travers de l’alcool, ce qui est assez unique dans l’histoire des groupes de rock.

Le groupe a aussi connu de gros soucis avec sa maison de disques à l’époque car ils avaient signé un contrat avec des termes très restrictifs un peu trop vite. De procès en procès, John Fogerty n’a jamais lâché le morceau et est aujourd’hui enfin libéré de toutes ces contraintes. Il a aussi laissé derrière lui deux musiciens frustrés de n’avoir pu s’exprimer et de n’avoir pu renouer une amitié avec lui.

Tout ceci est d'ailleurs très bien expliqué dans un livre intitulé Bad Moon Rising, The unauthorized history of Creedence Clearwater Revival.