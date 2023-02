Micro-sillon avec Walter De Paduwa : Chicago

Le disque que j’ai choisi de vous présenter aujourd’hui est celui d’un groupe américain qui a marqué l’histoire de la musique américaine.

Il s’appelait Chicago Transit Authority. J’emploie l’imparfait parce que le groupe a été obligé de changer de nom à partir du deuxième album pour des raisons toutes simples : c’est que Chicago Transit Authority est le nom de la société de transport de Chicago. Et ça ne faisait pas bon genre…

N’empêche qu’en 69, quand ce disque est sorti, tout le monde a été agréablement surpris. Le groupe propose d’emblée un double album, ce qui est rare pour démarrer une carrière. Il est aussi très réussi avec des morceaux d’anthologie. Chicago propose un style musical nouveau qui part du rock avec des influences jazz, de rythm and blues et se présente avec une section cuivres. La pochette est également bien connue des amateurs de rock et ne laisse pas indifférent.

Ils ont sorti une dizaine d’albums et la plupart en double, voire pour certains en triple et même en coffret quatre disques.

Pour l’anecdote, le guitariste Terry Kath, qui était un guitariste exceptionnel, n’a pas eu le temps de le prouver puisqu’il est mort d’une façon tout à fait stupide : en jouant à la roulette russe, il a tiré et il est mort. Une perte énorme pour un guitariste dont on parle encore aujourd’hui.

Chicago est devenu un groupe FM américain qui a connu par la suite un succès planétaire.