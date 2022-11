Micro Macro, le jeu de société pour les nostalgiques d’Où est Charlie ?

Véritable carton chez les ludothécaires, Micro Macro a également séduit les professionnels, obtenant l’As d’Or du jeu de l’année à Cannes en 2021. Et on comprend pourquoi. Le jeu créé par Johannes Sich est fun, simple d’accès, jouable à plusieurs, et plein de surprises. De plus, les cartes additionnelles, vendues dans des boîtes séparées avec de nouvelles enquêtes (Full House et Tricks Town, donc), permettent d’agrandir cette étrange ville, véritable capitale de la délinquance.

Pour un aperçu du jeu, un test gratuit est disponible en ligne. Chaque boîte est quant à elle vendue aux alentours de 22 euros.