Micro-frange, blond platine, clavi-cut : ces tendances capillaires sont sur tous les fronts.

Qui dit nouvelle saison, dit changement de tête. Il ne sera pas question de faire dans la dentelle ni dans la demi-mesure ce printemps avec des tendances placées sous le signe de la fantaisie, voire d'une certaine excentricité. N'en déplaise aux brunes, le blond platine sera de la partie, tout comme la frange, qui s'imposera dans une version micro qui ne laissera personne indifférent. A vos ciseaux !

Malgré des températures négatives, le retour du soleil laisse présager que le printemps ne mettra pas longtemps à pointer le bout de son nez. Et comme chaque année, il est temps de jeter un œil aux tendances capillaires qui s'installeront progressivement dans le cœur des femmes jusqu'à la rentrée prochaine. Après avoir expérimenté mille et une coiffures inspirées du monde animalier, voire tenté le 'bedhead hair' (les cheveux en bataille) ou adopté le 'chopped bob' de Jenna Ortega, place à une allure plus légère, voire plus extravagante, pour la saison printemps-été. Un seul mot d'ordre, l'audace, qui ravive la flamme pour le blond platine et la micro-frange tandis que les plus sages se laisseront convaincre par la clavi-cut, entre classicisme et nostalgie des décennies passées.