Micro Festival : nos coups de cœur à ne pas manquer du 4 au 6 août

Depuis plus de 10 ans maintenant, le Micro Festival est un petit ovni dans le paysage des festivals belges. Proposant une ambiance décontractée et un site à taille humaine, le "Micro" est sans aucun doute le festival le plus sympathique de la saison. Cette année encore, du 4 au 6 août, le Micro Festival prendra ses quartiers à St-Léonard pour trois journées de découvertes en cité ardente, avec une affiche qui se permet de faire le grand écart entre punk énervé, jazz groovy et électro déjantée.



On vous renseigne ci-dessous les 4 concerts à ne surtout pas manquer !