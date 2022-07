Micro Festival : jouez et tentez de gagner vos places

Les 5/6/7 août se tiendra le Micro Festival, un petit événement liégeois mais rassemblant un tas d’artistes aussi talentueux les uns que les autres. Une belle affiche et une ambiance de feu sont au programme durant les 3 jours de concerts. Et vous nous connaissez, on est toujours dans les bons plans. Nous avons des places à vous faire gagner. Les concerts de Italia 90, O., Lefto Early Bird, Kau Trio ne sont peut-être qu’à quelques clics.