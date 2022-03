Mick Schumacher optimiste et souriant malgré son crash et son forfait en Arabie Saoudite : "Pour la Q3 et les points, rendez-vous à Melbourne !"

Victime d'une sortie de route assez impressionnante lors de la séance de qualification du Grand Prix d'Arabie Saoudite samedi, Mick Schumacher a dû, la mort dans l'âme, déclarer forfait pour la course au programme de ce dimanche.

Le pilote allemand de l'équipe Haas est toutefois bien présent dans les paddocks, et il a accepté de s'exprimer au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF à Jeddah.

"Ce crash, je l'ai pourtant vécu assez normalement, a détaillé Mick Schumacher. L'accident était fort, mais normal. C'est bien de pouvoir constater une nouvelle fois la sécurité qu'offrent ces voitures et que je peux être là aujourd'hui. J'aurais évidemment voulu disputer ce Grand Prix, cela aurait pu être intéressant, même en s'élançant des stands. J'aurais sans doute pu tenter quelques dépassements ! Mais c'est important de penser au long terme, à la saison complète, et pas uniquement à ce rendez-vous saoudien. Pour la Q3 et mes premiers points, il faudra attendre jusqu'à Melbourne !"