Mick Schumacher et Ferrari se séparent, l’Allemand rebondit comme pilote de réserve chez Mercedes

Mick Schumacher et Ferrari se sont séparés d’un commun accord ce jeudi. Dans la foulée, Mercedes a annoncé qu’elle recrutait le pilote allemand comme pilote de réserve pour la saison 2023.

Schumacher avait rejoint la Ferrari Driver Academy en 2019 et avait participé pendant deux ans au championnat de F2 pour l’écurie Prema avec laquelle il avait terminé champion du monde en 2020.

Il avait ensuite rejoint Haas avec qui il avait fait ses débuts en Formule 1 en 2021, participant à 43 courses et marquant 12 points. L’écurie américaine avait décidé de ne pas le conserver à l’issue de cette saison 2022 lors de laquelle il était également pilote de réserve pour Ferrari.

L’aventure se termine aussi avec la marque italienne puisque l’écurie a communiqué ce jeudi que la collaboration ne serait pas poursuivie. Une décision prise d’un commun accord selon le communiqué.

Mick ne marquera donc pas de son empreinte l’écurie au cheval cabré comme l’a fait son père Michael, septuple champion du monde dont cinq fois avec Ferrari. Il marche toutefois en quelque sorte dans les pas de son illustre paternel puisqu’il rejoint Mercedes comme pilote de réserve pour la saison 2023. Une écurie avec laquelle Michael Schumacher était sorti de sa retraite en 2010 et avec qui il avait participé à 58 Grands Prix.

"Mick jouera un rôle important dans le développement continu de la W14. Il travaillera régulièrement dans le simulateur à Brackley tout au long de l’année, alors que nous nous remettons d’une saison 2022 difficile", a indiqué Mercedes dans un communiqué.

L’écurie allemande était à la recherche d’un nouveau pilote de réserve après les départs de Stoffel Vandoorne chez Aston Martin où il sera pilote de réserve, et de Nyck De Vries chez Alpha Tauri où il sera pilote titulaire aux côtés de Yuki Tsunoda.

"Je suis ravi de faire partie de l’équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team en tant que pilote de réserve pour 2023, et je m’engage à donner le meilleur de moi-même pour contribuer à leur performance dans cet environnement très compétitif et professionnel. Je prends cela comme un nouveau départ, et je suis tout simplement excité et reconnaissant à Toto et à toutes les personnes impliquées d’avoir mis leur confiance en moi", a réagi Mick Schumacher.