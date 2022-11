Mick Schumacher débarqué par Haas : “C’est décevant, j’ai l’impression d’avoir fait du bon boulot“

L’aventure en Formule 1 s’arrête donc déjà après deux saisons chez Haas pour Mick Schumacher. L’Allemand a soufflé le chaud et le froid cette année avec d’abord deux accidents où il a littéralement pulvérisé sa monoplace (en Arabie saoudite puis à Monaco). Le fils du septuple champion du monde, Michaël Schumacher, a ensuite relevé la tête en marquant les premiers points de sa carrière à Silverstone puis en Autriche dans la foulée. "Bien sûr j’ai connu des hauts et des bas, mais je pense la tendance générale était positive et c’est le plus important pour se faire une idée d’un pilote. Il ne faut pas oublier que ce n’est que ma deuxième saison complète et je ne sais si on peut totalement prendre en compte 2021 était donné qu’on était la plupart du temps en fond de grille. Donc cette année, je m’habituais doucement à ces batailles en milieu de peloton. J’ai l’impression d’être parvenu à tirer le meilleur de chaque situation, chaque scénario."



De son côté, Haas a donc choisi de relancer Nico Hulkenberg en Formule 1. À 35 ans, l’allemand peut être vu comme un choix étonnant, mais l’expérience de Hulk a pesé dans la balance du directeur d’équipe, Günther Steiner. "Nous avons analysé ce qui était le mieux pour le team, parce que nous voulons vraiment faire un pas supplémentaire après deux saisons compliquées, et nous rapprocher de ce que nous avons fait en 2018 (ndlr : une 5e place au championnat constructeurs devant McLaren). Et pour viser cet objectif, Hulkenberg semblait être le meilleur candidat. Même si Mick Schumacher a réalisé une année satisfaisante, ça ne suffit pas. Si on juge qu’il y a quelqu’un de meilleur, on se doit de le prendre. Hulkenberg représente un moyen plus rapide d’atteindre notre objectif dans le milieu de peloton."



Reste à présent à voir si Mick Schumacher peut trouver refuge dans une équipe en tant que troisième pilote avant de retrouver éventuellement un volant à l’avenir.