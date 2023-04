Mick Ronson, Muddy Waters et Steppenwolf dans Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche 30 avril dès 9h, Laurent Debeuf accueillera Laurent Rieppi, Dominique Ragheb et Walter De Paduwa pour revenir, notamment, sur quelques dates anniversaire clés.

Cela fera déjà 30 ans que le guitariste Mick Ronson nous quittait. Lui qui a collaboré dans le groupe Spiders from Mars de David Bowie, mais aussi avec Ian Hunter, Van Morrison, Bob Dylan, Lou Reed et tant d’autres sera mis à l’honneur dans une séquence spéciale de Laurent Rieppi.

Dominique Ragheb reviendra quant à lui sur les 40 ans de la disparition de Muddy Waters en replongeant dans la fabuleuse carrière du bluesman de Chicago. Ce sera l’occasion de réécouter ses titres majeurs comme "Hoochie Coochie Man," "I Just Want to Make Love to You" et "I’m Ready".

Dans sa séquence Micro-Sillon, Walter De Paduwa vous présentera un de ses albums préférés de Steppenwolf…